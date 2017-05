SC Union: Abschied von einem „Königstransfer“

his Emlichheim. Durch die Vechtetalhalle wehte am Sonnabend auch ein gutes Stück Wehmut. Vor dem Anpfiff des letzten Saisonspiels gegen den Köpenicker SC II verabschiedete Hallensprecher Norbert Bußmann mit Jolanta Kelner, Ina Gosen und Zuzana Buchlova drei Spielerinnen, die in der kommenden Saison nicht mehr für den SCU auflaufen werden. Besonders hob der langjährige Manager des Emlichheimer Teams die Bedeutung von Jolanta Kelner für den SCU hervor.

Bußmann, der in verschiedenen Funktionen in mehr als 20 Jahren Bundesliga-Volleyball in Emlichheim zahlreiche Spielerinnen kommen und wieder gehen sah, adelte die Zuspielerin: „Uns ist so mancher Königstransfer gelungen. Ich denke da an Marina Budaj oder Alicia Nelson, die uns aber ja noch erhalten bleibt. Jolanta Kelner gehört auf jeden Fall auch dazu“, betonte Bußmann, der für die Verabschiedung intensiv im Volleyball-Archiv geblättert hatte.

Seit ihrem Wechsel zum SCU im Sommer 2012 bestritten die Emlichheimerinnen insgesamt 116 Zweitliga-Partien, 114 Mal führte dabei Kelner Regie. „Jola ist eine sehr professionelle Spielerin und eine echte Kämpfernatur. Auch wenn sie angeschlagen war, hat sie der Mannschaft immer geholfen“, sagt Trainer Michael Lehmann, der zeitgleich mit der Polin seine Zelte in Emlichheim aufschlug: „Es war schön, fünf Jahre mit ihr zusammenarbeiten zu können.“

Kelner brachte nicht nur Kämpferherz und eine positive Ausstrahlung, sondern auch enorme Qualität mit. Seit 2014 gibt es in der 2. Bundesliga die MVP-Wertung für die wertvollste Spielerin. Die stolze Zahl von 25 Medaillen, zwölf in Gold und dreizehn in Silber, hatte Kelner bislang eingesammelt. Am Sonnabend kam noch eine weitere Goldene hinzu. Denn KSC-Trainer Florian Völker sah in ihr einen entscheidenden Faktor im SCU-Spiel.

Zusammen mit ihren Eltern und ihrem Onkel, die ihr letztes Spiel auf der Tribüne der Vechtetalhalle verfolgten, machte sich Kelner bereits am Sonntag auf den Weg in die Heimat. „Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass ich Emlichheim morgen verlassen werde“, sagte Kelner direkt nach der Partie. Nach elf Jahren Volleyball-Wanderschaft in den USA, Hamburg, Frankreich und Emlichheim kehrt die 29-Jährige aus beruflichen Gründen nach Polen zurück. Gerne hätte sie noch Zeit beim SCU drangehängt. Eine passende Arbeitsstelle in ihrem Fachgebiet war für die studierte Mikrobiologin aber in der Region nicht zu finden. In Breslau erhielt sie darüber hinaus ein Jobangebot, das sie nicht ablehnen konnte. „Auch wenn wir sie gern noch behalten hätten, wir können Jolas Entscheidung absolut verstehen“, betont Manager Heino Konjer. Die Volleyballschuhe will Kelner in der Heimat aber noch nicht an den Nagel hängen: „Es gibt in Polen keine starke 2. Liga. Aber ich möchte auf jeden Fall weiter Volleyball spielen. Entweder im Beachvolleyball oder als Hobbyspielerin.“

Vor ihrer großen Volleyball-Reise steht dagegen Ina Gosen, die am Florida State College Volleyball spielen und studieren wird. „Wir holen die Spielerinnen extra aus den USA und du gehst dahin“, sagte Bußmann augenzwinkernd zu der 17-Jährigen, die sich in den vergangenen zwei Spielzeiten zu einer festen Größe im Emlichheimer Mittelblock entwickelt hat. Über Volleyball-Erfahrung in den USA und aus mehreren weiteren Auslandsstationen verfügt auch Zuzana Buchlova. Die Tschechin, die vergangenen Sommer vom VfL Oythe nach Emlichheim zurückkehrte, verlässt den SCU nach 2011 zum zweiten Mal, um eine neue Herausforderung suchen.

Den Rahmen für die Verabschiedungen bildete in der Vechtetalhalle ein Spalier, zu dem auch die Mütter mehrerer Spielerinnen gehörten. Denn als gelungene Überraschung liefen Claudia Volkers, Gerda Masselink und Co. beim Saisonfinale mit ihren Töchtern ein und waren anschließend während der Partie als Ballmädchen, Wischerinnen und Anschreiberinnen im Einsatz.