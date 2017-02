Saunaräuber krank: Prozess vertagt

Bad Bentheim/Osnabrück. Wegen des Verdachts auf schweren Bandendiebstahl müssen sich seit Mittwoch zwei Niederländer vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Eine der 20 Taten, die dem Duo zur Last gelegt werden, hat sich in Bad Bentheim abgespielt.

Der 52-jährige Chaim K. soll gemeinsam mit seinem mutmaßlichen Komplizen Wouter K. (51) am 21. Juli vergangenen Jahres den Mercedes eines Ehepaares gestohlen haben (Wert: rund 30.000 Euro), der zum Tatzeitpunkt vor dem Solebad in Bad Bentheim geparkt war. Einer der Angeklagten soll den Eheleuten in die Umkleidekabine gefolgt sein, den Spind aufgebrochen und die Auto- und Wohnungsschlüssel entwendet haben. Anschließend sollen die beiden zur Wohnanschrift des Paares nach Rheine gefahren sein, sich dort mit dem Schlüssel Zutritt verschafft und Gegenstände im Wert von rund 15.000 Euro mitgenommen haben. Die weiteren Taten liefen ebenfalls nach diesem Muster ab, unter anderem in Bergisch-Gladbach. Die Angeklagten hatten die Taten bereits gestanden, zur Klärung einiger Details sollen jedoch noch Zeugen gehört werden.

Zum Prozessauftakt kam es jedoch nicht einmal zur Verlesung der Anklageschrift, denn einer der Beschuldigten war nicht erschienen: Chaim K. war krank. Im Gegensatz zu Wouter K. sitzt er nicht in Untersuchungshaft, sondern hält sich daheim in Amsterdam auf. In einem Schreiben seines Hausarztes sind unter anderem eine Fraktur des rechten Knöchels sowie Herzrhythmusstörungen aufgeführt. Die lange Anreise könne Herr K. nicht auf sich nehmen. „Sollten diese Angaben nicht ausreichen, würden wir den Arzt von seiner Schweigepflicht entbinden“, bot Rechtsanwalt Jürgen Römer an. Dem Gericht reichten die Angaben tatsächlich nicht. So sei unklar, seit wann der Knöchel gebrochen sei, befand der Vorsitzende Richter. Er unterbrach die Sitzung, um mit dem Hausarzt in den Niederlanden zu telefonieren. Die Überraschung folgte nach rund zehn Minuten: Der Mediziner ist derzeit im Urlaub – bis kommende Woche Dienstag.

Kurzzeitig diskutierten Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Möglichkeit, die Verfahren gegen die beiden Angeklagten getrennt zu verhandeln. „Wir sind auch darauf vorbereitet“, verkündete Wouter K.s Anwalt Klaus Rüther. Nachdem sein Kollege Römer jedoch mitteilte, sein Mandant hoffe nach einer entsprechenden medikamentösen Einstellung durch seinen Hausarzt auf schnelle Genesung, wurde beschlossen, auf eine Trennung der Verfahren zu verzichten. „Wir reden hier vermutlich über einen Zeitraum von zwei Wochen“, sagte Römer.

Das Gericht wird nun weitere Informationen über den Gesundheitszustand des abwesenden Angeklagten einholen. Der Prozess soll am 13. März fortgesetzt werden.