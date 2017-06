„Saufen ohne Grund“-Plakat erhitzt die Gemüter

Eine Reihe von Plakaten hat in der Niedergrafschaft vor einigen Tagen für Unmut gesorgt. Mit dem Spruch „Saufen ohne Grund“ wirbt darauf das Eventcenter ZAK für eine Party in Uelsen am Sonnabend.

Uelsen. Eine ganze Reihe schwarz-roter Plakate sorgt in der Niedergrafschaft für Unmut. Mit dem Spruch „Saufen ohne Grund“ wirbt das „Eventcenter Zak“ für eine Party in Uelsen. In Zuschriften haben GN-Leser ihren Ärger über das Motto geäußert. Die Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Uelsen haben die Aufsteller inzwischen entfernt.

Bereits vergangene Woche hatte Grünen-Ratsherr Andreas Langlet die Verwaltung der Samtgemeinde Neuenhaus aufgefordert, die Plakate abzuhängen. Ihn störte vor allem der Ort, an dem sie hingen. „Ich habe sie vor der Wilhelm-Staehle-Schule und dem Lise-Meitner-Gymnasium gesehen. ,Saufen ohne Grund’ ist doch bestimmt keine Botschaft, die wir der Jugend mit auf den Weg geben möchten“, meinte er im Samtgemeinderat.

„Es hat sich dann gezeigt, dass für die Plakate keine Genehmigung vorlag. Wir haben den Veranstalter aufgefordert, sie zu entfernen. Das ist nicht geschehen“, sagt Erster Samtgemeinderat Michael Kramer auf GN-Anfrage. Am Dienstag sammelten Mitarbeiter des Bauhofs daraufhin selbst alle Plakate ein. „Wir überlegen nun, ob derartige Veranstaltungen überhaupt noch mit Plakaten bei uns angekündigt werden dürfen, egal unter welchem Motto“, fügt Michael Kramer hinzu.

Auch in der Samtgemeinde Uelsen entfernten Bauhof-Mitarbeiter die Plakate. Anders als in Neuenhaus sollen dort aber keine Konsequenzen folgen. „Wir haben sonst nie Probleme mit dem Veranstalter. Auch diesmal hat er sich an alle rechtlichen Vorgaben gehalten. Uns stört nur die provokante Botschaft“, sagt Erster Samtgemeinderat Ludwig Epmann. Eine spezielle Genehmigung sei nicht erteilt worden, da es eine mündliche Vereinbarung für Plakate gebe. „Das bedeutet aber nicht, dass wir mit jedem Motto übereinstimmen. Wir behalten uns vor, problematische Schilder auch in Zukunft zu entfernen“, erklärt Epmann weiter.

Emlichheims Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters sieht das ähnlich. „Generell haben wir mit dem Aufstellen von Plakaten kein Problem. Dieses Motto können wir aber nichtgutheißen und haben die Plakate darum entfernt“, sagt sie. Wie in Neuenhaus soll auch hier dem Veranstalter eine Rechnung gestellt werden.

Hans-Bernhard Pikkemaat aus Nordhorn, Geschäftsführer des „Eventcenters Zak“, nimmt den Kommunen das Abhängen der Plakate nicht übel: „Das Motto hat die Menschen polarisiert. Dann passiert eben so etwas.“ Worauf er allerdings besteht, ist eine sachliche Diskussion. „Jeder kann seine eigene Meinung haben, aber ich wurde wegen des Mottos bereits beleidigt. Das geht auch nicht“, sagt er. Den Spruch habe er sich zudem nicht selbst ausgedacht, sondern der Jugendsprache entnommen. „Wenn sich junge Grafschafter treffen, um zu feiern, sagen sie: ,Gehen wir Saufen ohne Grund.‘ Das habe ich nur aufgenommen“, betont er. Zum Trinken ohne Limit wolle er niemanden animieren und auch der Jugendschutz sei ihm ein Anliegen. „Unter 18 Jahren kommt niemand auf die Party“, sagt Hans-Bernhard Pikkemaat. Die Aufforderung, die Plakate zu entfernen, habe ihn angeblich nicht erreicht.

Ein Auge darauf, dass sich keine Jugendlichen bei der Feier betrinken, will das Jugendamt des Landkreises werfen. Pressesprecher Jürgen Hartmann erklärt: „Der Kreis ist nicht für Verbote und Genehmigungen zuständig. Ich kann aber so viel sagen, dass wir das Motto nicht witzig finden. Alkoholkonsum ist generell problematisch, Saufen ohne Grund ist aber definitiv eine dumme Idee.“

