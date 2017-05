dpa Mainz. Sandro Schwarz wird bei Mainz 05 wie erwartet befördert und tritt die Nachfolge des bisherigen Trainers Martin Schmidt an. Der bisherige U23-Coach wird am Mittwoch nach dpa-Informationen beim Fußball-Bundesligisten als Chefcoach vorgestellt. Zuvor hatte auch „bild.de“ über die Personalie berichtet. Der Tabellen-15. der abgelaufenen Saison wollte die Beförderung des 38-Jährigen am Abend aber noch nicht bestätigen.