Samtgemeinderat in Schüttorf nimmt Arbeit auf

Eine neue Ratsperiode verlangt, dass Ämter und Vorsitze neubesetzt werden. Im Reigen der konstituierenden Sitzungen war am Montagabend die Samtgemeinde Schüttorf an der Reihe.

Schüttorf. In einem waren sich Verwaltung und Ratsmitglieder in der konstituierenden Sitzung der Samtgemeinde Schüttorf einig: Man möchte auch in Zukunft sachlich und fair zusammenarbeiten. SPD-Mann Karl-Heinz Büld, leitete als ältestes Mitglied die Sitzung bis zur Wahl des neuen Ratsvorsitzenden und wies darauf hin, dass „zukunftsweisende Entscheidungen“ anstehen. Er appellierte, diese in konstruktiven Gesprächen zu treffen.

In dieselbe Kerbe schlug Christdemokrat Lambert Weinberg. Der Tradition folgend, dass die größte Fraktion im Samtgemeinderat dessen Vorsitzenden stellt, schlug die Gruppe CDU/Schüttorfer Liste Weinberg für eine weitere Legislaturperiode vor. Dem schlossen sich die übrigen Parteien an. „Für mich ist es nicht selbstverständlich, hier noch mal für fünf Jahre zu stehen“, bedankte sich Weinberg.

Doch schon bei der Wahl seiner beiden Stellvertreter kam das Harmoniebedürfnis des Rates an seine Grenzen. Die CDU schlug Gerhard Theißing und Marius Franke vor, die SPD hatte einen Gegenvorschlag: Die zweitgrößte Partei solle den ersten Stellvertreter stellen und die Drittgrößte den zweiten Stellvertreter. Als Beispiel führte sie die Stellvertreterwahlen in Bad Bentheim und Nordhorn auf. Die CDU hielt an ihren Nominierungen fest. Das Resultat: Beide Kandidaten wurden mit neun Gegenstimmen (SPD/FDP) und fünf Enthaltungen (Grüne/Linke sowie die Kandidaten selbst) gewählt. Ähnliches ereilte auch Stephanie Hopmann (CDU) und Hans Bühring (Schüttorfer Liste). Beide wurden zum ersten beziehungsweise zweiten Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters Manfred Windhaus gewählt – Hopmann mit neun Gegenstimmen aus dem SPD-FDP-Lager und fünf Enthaltungen (Grüne/Linke sowie sie selbst) und Hans Bühring mit 13 Gegenstimmen.

Kein zusätzlicher Ausschuss

Im Gegenzug wurde der Vorschlag von SPD und FDP abgelehnt, einen zusätzlichen Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung einzurichten. Karl-Heinz Büld argumentierte, dass sich der Ausschuss um den Feuerwehrbedarfsplan sowie den Katastrophenschutz kümmern solle. Zusätzlich könnten dort auch Flüchtlingsfragen abgearbeitet werden. Die CDU hielt dagegen, dass es beim Bedarfsplan hauptsächlich um Finanzplanungen und Fahrzeugbeschaffungen gehe. Stattdessen schlug sie vor, bei Bedarf einen Arbeitskreis zu bilden. „Die Ablehnung soll nicht als geringe Wertschätzung der Freiwilligen Feuerwehr verstanden werden“, sagte Niehaus. Die Grünen und die Linke sahen ebenfalls keine Notwendigkeit. Der Antrag wurde bei neun Ja-Stimmen abgelehnt.

Einig war man sich in der Frage, ob die Zahl der Beisitzer im Samtgemeindeausschuss um zwei und die Gesamtzahl der Sitze somit auf acht erhöht werden sollte.

Der Samtgemeindeausschuss setzt sich wie folgt zusammen: Neben Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus sitzen dort für die CDU und die Schüttorfer Liste Stefan Niehaus, Charlotte Ruschulte, Stephanie Hopmann, Jörn Tüchter und Hans Bühring. Sie werden vertreten durch: Lambert Weinberg, Thomas Hamerlik, Frieda Gröttrup, Jens Uwe Hesping (alle CDU) und Friedbert Troll (Schüttorfer Liste).

Für die SPD/FDP sitzen dort Marco Beernink und Karl-Heinz Büld, vertreten durch Wilfried Müller und Manuela Schohaus. Für die Gruppe Grüne/Linke sitzt Claudia Middelberg im Ausschuss. Martin Schevel und Ute Meier-Bergfeld vertreten sie.

Weiter bestimmten die Ratsmitglieder die Vorsitzenden von fünf Ausschüssen. Der Planungs- und Umweltausschuss wurde gegen den Willen der Gruppe Grüne/Linke von neun auf elf Mitglieder erhöht. Ihm sitzt Charlotte Ruschulte von der CDU vor. Den Vorsitz des Finanzausschusses übernimmt Marco Beernink für die SPD. Die Sitzungen des Kultur-, Freizeit- und Tourismusausschusses werden künftig von Frieda Gröttrup (CDU) geleitet. Dem Schulausschuss sitzt Stefan Niehaus (ebenfalls CDU) vor. Für den Sozial-, Jugend-, Sport- und Integrationsausschuss wird die SPD noch einen Vorsitz nachbenennen.

Geehrt wurden: Geert Glüpker, Viktoria Galliardt, Hilde Mannebeck, Gerhard Schepers, Holger Kerkhoff, Holger Woltmann, Dieter Ermeling, Gerhard Schrader, Georg Dirks, Ulrich Körner, Jens Boermann, Karl-Ernst Kiewit und Ömer Yagci.