Salzbergener klagt über „Perfektes Dinner“

Salzbergen. Der Gewinner der Emsland-Runde von „Das perfekte Dinner“, Theo Kröger aus Salzbergen, wehrt sich gegen eine zu negative Darstellung seiner Person in der TV-Sendung von VOX. „Die Berichte wurden in meinen Augen nicht ganz fair zusammengeschnitten. Insgesamt wurde bei der Ausstrahlung der fünf Folgen einiges nicht gesendet, was die Sicht der Dinge hätte ganz anders aussehen lassen“, meint der 52-Jährige.

Der Salzbergener hat nach eigener Aussage in den vergangenen Tagen „hundertfach Häme und Spott“ ertragen müssen, und das häufig von ihm völlig unbekannten Leuten. Der selbstständige Fernsehtechniker spricht von „Mobbing“ und einer „Hexenjagd“, die er so nicht verdient habe und die es aus seiner Sicht geradezurücken gilt.

Weinkonsum und Zigaretten im Fokus

Dargestellt worden war der älteste der fünf Teilnehmer als Kandidat mit dem größten Weinkonsum, als Kettenraucher und als derjenige, der am kritischsten mit den jeweiligen Kochkünsten umgegangen ist und die wenigsten Punkte verteilt hat. „Ich habe abends das getrunken, was mir angeboten wurde – genau wie alle anderen. Alle haben beim Kochen ein Glas getrunken, die meisten haben auch schon nachmittags beim Interview Wein getrunken. Ich nie“, betont der 52-Jährige. Und bei den meisten Zigarettenpausen sei der Kandidat Andre Kleimann aus Wilsum dabei gewesen – zum Thema gemacht wurde das aber nur bei ihm.

Was die Vergabe der Punkte angeht, meint der Gewinner der Emsland-Runde: „Ich habe wie alle anderen auch wochenlang mein Menü vorbereitet und vielleicht einen anderen Anspruch an ein ,Perfektes Dinner‘. Das mag damit zusammenhängen, dass ich der Älteste in der Gruppe bin und ich nun mal gutes Essen sehr schätze.“ Er hätte sich mit acht Punkten bewertet. Das sei vom TV-Team jedoch nicht gesendet worden. „Die selben acht Punkte habe ich Ximena und Janneke gegeben. Dass ich das Menü von Andre mit fünf Punkten bewertet habe, habe ich begründet. Das war nun mal nicht perfekt, und jeder hätte so etwas im Restaurant auch bemängelt. Wenn ich dafür nicht die gewünschten Worte gefunden habe, dann ist das meine direkte Art“, sagt Kröger.

Dankeschön für andere Teilnehmer

Trotz der negativen Darstellung hat sich der Salzbergener nach eigener Aussage bei den anderen Teilnehmern schriftlich für die Punkte bedankt. „Ich habe alle am Mittwoch zu einem Dankeschön-Essen zu mir eingeladen. Und alle haben zugesagt“, betont der 52-Jährige.

Die RTL-Gruppe, zu der VOX gehört, weist auf Anfrage den Vorwurf zurück, Kröger sei bewusst negativer dargestellt worden. „Unsere Teilnehmer werden selbstverständlich nie durch bewussten Schnitt diskreditiert“, teilte eine Sprecherin mit. Sehr wohl seien allerdings die Kommentare von Sprecher Daniel Werner „bestens bekannt für ihre verschmitzte Ironie“, heißt es.