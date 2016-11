Salafisten: Auch Durchsuchung in Nordhorn

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Morgen in ganz Deutschland Wohnungen und Büros mutmaßlicher Salafisten durchsucht. Es geht um die Koran-Verteilaktion „Lies!“. Auch in Nordhorn lief eine Durchsuchung.

Nordhorn. 15 Polizisten haben am Dienstagmorgen in Nordhorn die Wohnung eines mutmaßlichen Anhängers der radikal-salafistischen Vereinigung „Die wahre Religion“ durchsucht. Dabei stellten die Ermittler umfangreiches Propagandamaterial sicher, unter anderem Flyer, Aufkleber, Bücher und T-Shirts mit der Aufschrift „LIES!“. Sie beschlagnahmten außerdem Laptops, Handys, einen Tablet-Computer und Speichermedien.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem 63-Jährigen um ein führendes Mitglied der am Dienstag in Deutschland verbotenen Vereinigung handelt. Der Mann soll für die Aktivitäten der Gruppe im gesamten norddeutschen Raum verantwortlich gewesen sein. Nach Angaben der Polizei war der Deutsche vor einigen Jahren zum Islam konvertiert. Ob er auch an den Koran-Verteilaktionen in der Fußgängerzone in Nordhorn beteiligt war, steht noch nicht fest.

Die Ermittler leiteten bislang kein Strafverfahren gegen den Nordhorner ein, sondern stellten lediglich Material sicher. Die Durchsuchung, bei der auch die Ehefrau des Mannes anwesend war, sei friedlich und einvernehmlich verlaufen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück mit. Das beschlagnahmte Material müsse nun gesichtet und ausgewertet werden. Alles, was man der Vereinigung zuordnen könne, werde anschließend vernichtet.

50 Mitglieder in Niedersachsen

Die Gruppe „Die wahre Religion“ hat in Niedersachsen nach Angaben von Innenminister Boris Pistorius (SPD) rund 50 Mitglieder gehabt. Nach monatelangen Ermittlungen war der Verein am Dienstag bundesweit verboten worden. Er hatte in Fußgängerzonen regelmäßig den Koran verteilt, auch in Nordhorn. Die Behörden gehen davon aus, dass dabei auch junge Menschen radikalisiert wurden und anschließend in die Kampfgebiete der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reisten.

Bei der bundesweiten Razzia gegen die mutmaßlichen Unterstützer des IS wurden in Niedersachsen auch Wohnungen und Vereinsräume in Cuxhaven, Löningen im Oldenburger Münsterland, Langenhagen sowie zwei in Hannover durchsucht. Außerdem überreichten Beamte 14 Anhängern Verbotsverfügungen, mit denen ihnen weitere Koran-Verteilaktionen untersagt wurden. Landesweit waren 90 Beamte im Einsatz.

Innenminister Pistorius sagte: „Wir versprechen uns von dem Verbot, junge Menschen schützen zu können und den Teufelskreis aus Radikalisierung und Gewalt zu durchbrechen.“ Es werde keine Verteilaktionen des Vereins mehr geben. „Ein Verein, der verboten ist, hat kein Recht, irgendwas zu veranstalten.“

(mit Material von dpa)