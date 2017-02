Säurewolke in Oberhausen: 150 Menschen mit Atemwegsproblemen

Mehr aus diesem Ressort

Die US-Geheimdienstspionage sorgte für Empörung - und die Worte der Kanzlerin waren klar: „Ausspähen unter Freunden - das geht gar nicht.“ Doch im Nebel liegt, was Merkel darüber wusste, dass auch die Deutschen kräftig mitmachten. Nun sagt sie darüber aus. mehr...

Offiziell gibt es immer noch keine Bestätigung dafür, dass der älteste Halbbruder von Nordkoreas Machthaber einem Giftmord zum Opfer fiel. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen sitzen aber schon in Haft. Der Leichnam soll zurück nach Pjöngjang. mehr...

Der frühere britische Premierminister Winston Churchill hat an Außerirdische geglaubt. In einem lange verschollenen Artikel hält der Politiker (1874-1965) Leben auch auf dem Mars und der Venus für möglich, berichtete der Astrophysiker Mario Livio in der Fachzeitschrift „Nature“. mehr...