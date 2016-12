Sänger George Michael tot

dpa London. Der britische Popsänger George Michael ist tot. Künstler würdigten den 53-jährigen Musiker in sozialen Netzwerken noch in der Nacht als einen brillanten Musiker. Die Polizei geht bislang von einem ungeklärten ‎Todesfall aus, sieht aber keine Hinweise auf Fremdverschulden. Nach Angaben britischer Medien soll Michaels Manager Michael Lippman von Herzversagen gesprochen haben. Die Leiche soll obduziert werden. ‎Insgesamt verkaufte Michael in seiner fast 40-jährigen Karriere fast 100 Millionen Alben. ‎