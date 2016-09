Russland wählt neues Parlament

dpa Moskau. Russland hat ein neues Parlament gewählt. Es war die erste Wahl der Staatsduma in Moskau nach Vorwürfen schwerer Wahlfälschungen im Jahr 2011. Zugleich galt der Urnengang als Test für die Macht von Präsident Wladimir Putin, der voraussichtlich 2018 zur Wiederwahl antreten wird. Bis 15.00 Uhr Moskauer Zeit lag die Beteiligung nach Angaben der Zentralen Wahlkommision bei einem Drittel. Erneut wurden auch Vorwürfe versuchter Fälschung laut. In einigen Wahllokalen warfen Mitglieder der Wahlkommission stapelweise Stimmzettel in die Urnen, wie Mitschnitte aus Videokameras zeigten.