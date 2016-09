Russland wählt ein neues Parlament

Ein Soldat gibt in einem Wahllokal in der russischen Hauptstadt seine Stimme ab. Foto: Sergei Ilnitsky

dpa Moskau. In Russland wird heute ein neues Parlament gewählt. Dabei will die Kremlpartei Geeintes Russland trotz einer tiefen Wirtschaftskrise ihre Macht festigen. Im größten Flächenland der Erde sind nach offiziellen Angaben 111 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Die Wahl gilt zugleich als Stimmungstest vor der Präsidentenwahl 2018, bei der Staatschef Wladimir Putin absehbar wieder antreten wird.

Nach der Parlamentswahl 2011 war es wegen mutmaßlicher Wahlfälschungen zu heftigen Protesten gekommen. Deshalb berief Putin die ehemalige Menschenrechtsbeauftragte Ella Pamfilowa zur neuen Wahlleiterin. Die Wahlgesetze wurden liberaler. Trotzdem haben Geeintes Russland und andere systemtreue Parteien nach Meinung von Kritikern einen Startvorteil. Der Opposition werden nur Chancen auf einzelne Mandate eingeräumt. Insgesamt hat die Staatsduma in Moskau, das Unterhaus des russischen Parlaments, 450 Sitze.

Weil Russland sich über elf Zeitzonen erstreckt, öffneten die ersten Wahllokale auf der entlegenen fernöstlichen Tschuktschen-Halbinsel und der Halbinsel Kamtschatka am Pazifik bereits am Samstagabend MESZ. Die Abstimmung endet um 20.00 Uhr MESZ in der westlichen Ostsee-Exklave Kaliningrad. Direkt danach werden Prognosen erwartet, das vorläufige Endergebnis soll am Montagvormittag feststehen.