Russisches Militär: Verstöße gegen Waffenruhe in Syrien

dpa Moskau. In Syrien haben nach Angaben des russischen Militärs Verstöße gegen die geltende Waffenruhe stark zugenommen. In der Stadt Aleppo und in der Provinz Hama nutzten Rebellengruppen die Feuerpause, um sich umzugruppieren, sagte der russische General Wladimir Sawtschenko der Agentur Interfax zufolge. Er warf den USA vor, ihren Einfluss auf Milizen der gemäßigten Opposition nicht geltend zu machen. Die seit Montag geltende Waffenruhe soll eigentlich Hilfslieferungen für die Bevölkerung ermöglichen, was bislang an Sicherheitsfragen gescheitert ist.