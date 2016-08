Rundweg „Geschichtspark Uelser Quellen“ kartiert

Uelsen. In einem waren sich die Mitglieder des Kultur- und Verkehrsausschusses der Gemeinde Uelsen sofort einig: Die Ergebnisse, die Ruth Beuker in ihrer Bachelorarbeit erzielt hat, dürfen nicht zwischen Aktendeckeln verschwinden. Ihr Projekt „Geschichtspark Uelser Quellen – Ein Rundgang zur Vernetzung von Ort und Landschaftsgeschichte für Einwohner und Besucher“ soll die Basis für ein neues Angebot bilden, das für die Bürger interessant ist und das auch touristisch genutzt werden kann. „Ich bin der festen Überzeugung: Wenn wir in die Umsetzung gehen – und das muss kommen – können wir sehr viel erreichen“, betonte Gemeindedirektor Herbert Koers.

Bachelorarbeit als Basis

Ruth Beuker, die aus Uelsen kommt und ab Oktober in Oldenburg ein Masterstudium der Landschaftsökologie aufnehmen will, hat in ihrer Bachelorarbeit viele Vorschläge gemacht, welche kulturhistorischen Elemente im Ortskern und im Süden der Gemeinde wieder stärker in Erscheinung treten könnten – zum Beispiel der Linnenbach oder der Heideweiher „Statt“. Sie hat 23 Punkte kartiert, die auf einer acht Kilometer langen Rundtour entdeckt werden können. Dabei sind auch Abkürzungen möglich. „Jetzt seid ihr dran, das umzusetzen“, machte sie den Ausschussmitgliedern Mut.

Rücksicht auf Geschichte

Überaus zufrieden mit den Ergebnissen ist auch Geert Vrielmann vom Arbeitskreis Bronzezeithof. Er hatte den Anstoß für das Projekt gegeben und Ruth Beuker – neben vielen weiteren Fachleuten – begleitet. Mit Blick auf die Flurbereinigung vergangener Tage, die wenig Rücksicht auf Geschichtliches genommen habe, sagte er: „Ich habe jetzt zum ersten Mal das Gefühl: Gott sei dank, da kann noch etwas gerettet werden. Uelsen hat vieles seiner Geschichte verschleudert. Jetzt fängt man an, darüber nachzudenken.“