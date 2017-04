Rund die Hälfte der Deutschtürken wählt bei Referendum

dpa Istanbul. An der Abstimmung über die türkische Verfassungsreform hat sich in Deutschland rund die Hälfte der wahlberechtigten Türken beteiligt. Die Wahlbeteiligung lag damit deutlich über der bei der Parlamentswahl 2015. Bis zum Sonntagabend gaben 48,73 Prozent der in Deutschland registrierten türkischen Wähler ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission auf dpa-Anfrage mitteilte. Allerdings ist das noch nicht die abschließende Beteiligung: Auslandstürken können noch bis inklusive 16. April - dem Tag des Referendums in der Türkei - an Grenzübergängen abstimmen.