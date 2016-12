Rückklick: Tannenbaum für die Bernhardstraße

Zu Weihnachten wird ein Tannenbaum in die Bernhardstraße in Nordhorn geliefert: Dieses Titelfoto des „NINO-Boten“ hat GN-Fotograf Rudolf Bulla 1956 aufgenommen. Jürgen Lüken hat dieselbe Perspektive nun neu fotografiert.

Bildergalerie: Friedensgebet für Berlin und Aleppo  Zu einem Klagegebet für Aleppo und Berlin versammelten sich am Dienstagabend rund 800 Besucher in und an der Alten Kirche in Nordhorn. Veranstalter war die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nordhorn.

Weihnachtsmarkt: After-Work-Abend ohne Musik Aus Respekt vor den Opfern des mutmaßlichen Anschlags auf einem Weihachtsmarkt in Berlin soll die After-Work-Abend am Donnerstag in Nordhorn stiller ausfallen.

„Schlüssiges Wohnbaukonzept" für Brinkers-Fläche Auf dem ehemaligen Brinkers-Gelände im Süden des Sanierungsgebiets NINO soll ein großes Wohnquartier mit gut 100 Wohnungen entstehen. Die Nordhorner Projektgesellschaft GMP soll die Fläche komplett erwerben und bebauen.

Polizei erhöht Präsenz auf Weihnachtsmärkten Seit den verheerenden Ereignissen am Montagabend in Berlin mit zahlreichen Toten und Verletzten sind die Sicherheitskräfte in Deutschland in höchster Alarmbereitschaft. In der Grafschaft handelt die Polizei ebenfalls.