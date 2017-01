Rückklick: Junges Leben vor dem Nino-Hochbau

Bewegen Sie den Schieberegler in der Mitte des Bildes oder klicken Sie neben dem Regler ins Bild, um zwischen der aktuellen Aufnahme und dem historischen Bild zu wechseln.

Nordhorn. Der Stuttgarter Architekt Philipp Jakob Manz hatte 1928 den Auftrag erhalten, für Niehues & Dütting einen Spinnerei-Hochbau zu entwerfen. 1928/29 wuchs das fünfgeschossige Gebäude mit mehr als 13.000 Quadratmetern Nutzfläche empor. „In den Zeiten der Weltwirtschaftskrise bewiesen die Firmengründer damit beispielhaftes Vertrauen in die eigene Kraft. Sie schufen damit eine materielle Basis für den wirtschaftlichen Wohlstand der gesamten Region“, heißt es auf der Internetseite des Kompetenzzentrums Wirtschaft, das dieses Gebäude heute nutzt: „Das Gebäude hebt sich deutlich von den anderen Fabrikgebäuden ab. Kubische Baukörper mit Flachdächern, große Fensterbänder und schlanke Vorlagen erinnern an ambitionierte Hochhausprojekte in den 20er-Jahren.“ Mehr zur Baugeschichte gibt es hier in einem PDF.

Nach dem Konkurs der NINO AG (1994) wurde das Gebäude 2004 in das Sanierungstreuhandvermögen überführt, 2008 an eine Investoren-KG verkauft, ab Anfang 2009 saniert und Ende 2010 schließlich unter dem Motto „Von der Baumwollveredelung zur Informationsverarbeitung“ als Kompetenzzentrum Wirtschaft neu eröffnet.

