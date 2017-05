Rückblick auf 250 Jahre Schule in Quendorf

Seit mindestens 250 Jahren gibt es eine Schule in der Gemeinde Quendorf, das soll am kommenden Freitag gebührend gefeiert werden. Sorgen um die Zukunft muss sich die Schule keine Machen.

Quendorf. So ganz einfach ist es nicht, die Geschichte der Schule in der Gemeinde Quendorf nachzuvollziehen. Fest steht aber: Die ältesten schriftlichen Zeugnisse darüber stammen aus dem Jahr 1767. In diesem Jahr wurde nämlich Christian Hillebrand – Schulmeister in Quendorf – getraut. Dieses Dokument hat die Quendorfer Schule zum Anlass genommen, in diesem Jahr ihr Jubiläum zu feiern: 250 Jahre Schule in Quendorf. „Es ist gut möglich, dass die Schulgeschichte hier noch weiter zurückgeht“, meinte Erhard Scheve im Gespräch mit den GN. Er arbeitet als Förderschullehrer an der heutigen Grundschule und hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Historie beschäftigt.

Dabei hat er sich auch in der Gemeinde, genauso wie in Neerlage und Wengsel, umgehört nach alten Dokumenten. „Ich habe ohne Ende Material bekommen“, sagte er. Da das Archiv der Samtgemeinde Schüttorf 1945 zerstört wurde, war er besonders dankbar für die Fotos, Zeugnisse und anderen Erinnerungen an die Schulzeit aus privater Hand. „Es ist sehr interessant, dass sich in einem so kleinen Ort so lange eine Schule gehalten hat“, meinte Peter Jansen, heutiger Schulleiter. „Es gab hier in Quendorf viele vermögende Bauern, die Wert auf Bildung legten und es sich auch leisten konnten“, fügte sein Vorgänger Albrecht Sahliger hinzu.

Bei seinen Recherchen fand Erhard Scheve viele Anekdoten rund um den früheren Schullalltag: So besuchten 1820 76 Kinder die Schule, die Eltern bezahlten Schulgeld und für die Feuerung. 1946 war es im Winter so kalt, dass trotz Kohlen – die von der Gemeinde gegen Naturalien getauscht wurden – nicht mehr als sechs Grad im Klassenzimmer herrschten. Einige dieser Randgeschichten hat Scheve gemeinsam mit den angehenden Theaterpädagoginnen Maja Weber und Petra Rickhoff in ein Theaterstück einfließen lassen. Das wird am Freitag von insgesamt 20 Kindern zwei Mal aufgeführt (siehe Infokasten), die Hauptrollen sind dabei doppelt besetzt. „Es spielen auch drei Kinder mit Förderbedarf mit“, erzählte Scheve.

Er hat für Freitag auch eine Ausstellung mit einigen der gesammelten Dokumente vorbereitet. Sie wird im Containerraum auf dem Schulhof zu sehen sein. „Wir können sie leider nicht länger hängen lassen. Wir brauchen den Platz“, sagte Schulleiter Jansen. Denn die Räume der Schule in Quendorf sind knapp. 1932 wurde das Schulgebäude inklusive Lehrerhaus gebaut. 1973 folgte eine Erweiterung. Im vergangenen Jahr wurde dann die Verbindung zwischen den beiden Gebäuden, die vorher durchs Freie führte, mit einem Neubau geschlossen.

Der kompakte Raum, auf dem die Schüler unterrichtet werden, hat auch seine Vorteile: „Es herrscht bei uns eine sehr familiäre Atmosphäre, das wissen viele Eltern zu schätzen“, erzählte Peter Jansen. Außerdem seien alle Räume ebenerdig. Beide Faktoren seien auch bei der Inklusion von Kindern mit Förderbedarf wichtig. Schon seit 2008 hat die Grundschule Quendorf in diesem Bereich einen Schwerpunkt geschaffen und gepflegt. Derzeit besuchen sechs Kinder mit Unterstützungsbedarf die Schule. „Das sind verhältnismäßig viele“, meinte Erhard Scheve.

Insgesamt gehen derzeit 89 Kinder aus der Gemeinde Quendorf, den Orten Wengsel und Neerlage sowie aus den Randgebieten Schüttorfs zu der Grundschule. „Eigentlich sind wir nur einzügig, aber jetzt gibt es fünf Klassen, weil so viele Eltern ihre Kinder bei uns angemeldet hatten“, erläuterte Jansen. „Einige Eltern zahlen auch gern die Busfahrkarte, damit ihr Kind in unsere Schule gehen kann.“ In Zukunft sollen es wieder vier Klassen sein, für das kommende Schuljahr sind 23 Kinder angemeldet. „Mit 20 Schülern pro Klasse ist der Bestand der Schule gesichert“, führte Albrecht Sahliger aus.

Über das Engagement der Eltern ist der Schulleiter besonders froh. „Wir haben einen sehr aktiven Förderverein“, lobte er. So tut sich einiges an der Grundschule: Ein Gewächshaus wurde gebaut, ein Schulgarten soll angelegt werden und auch ein Wildbienenstand ist geplant. Peter Jansen hat aber zwei Wünsche, die die Möglichkeiten des Fördervereins übersteigen: „Eine größere Mensa und einen Multifunktionsraum.“