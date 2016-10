„Rubbeldiekatz“ im Theater der Obergrafschaft

Der erfolgreiche Kinofilm kommt am kommenden Sonntag auf die Bühne in Schüttorf. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

jo/gn Schüttorf. „Rubbeldiekatz“ heißt es am kommenden Sonntag, 16. Oktober, im Theater der Obergrafschaft, Hermann-Schlikker-Straße 1-3 in Schüttorf. Ab 19.30 Uhr stehen dann die Schauspieler des Tournee-Theater „Thespiskarren“ in Zusammenarbeit mit der „Comödie Dresden“ auf der Bühne. Die Hauptrollen in der Komödie nach dem gleichnamigen Film von Detlev Buck spielen Jan van Weyde, Christian Kühn und Oliver Geilhardt und Rosetta Pedone.

Insgesamt 2,1 Millionen Menschen haben den Film in den Kinos gesehen, der 2012 für den Deutschen Filmpreis nominiert war. „Die Bühnenfassung von Gunnar Dreßler sorgt ebenso für beste Unterhaltung und bringt die Lachmuskeln der Zuschauer ordentlich in Form“, heißt es in der Ankündigung. Darum geht es: Alex braucht dringend einen Job, und zwar so dringend, dass er – verkleidet mit Stöckelschuhen, Bluse und Perücke – für eine Frauenrolle in einer Hollywood-Produktion vorspricht. Er überzeugt und bekommt die Rolle tatsächlich. Nun muss Alex also immer als Frau verkleidet zum Set.

Romantisches Verwirrspiel

Privat ist er natürlich nach wie vor als Mann unterwegs und begegnet eines Abends der schönen Sarah, in die er sich verliebt. Alles scheint perfekt, bis er am Set der Hauptdarstellerin begegnet: Sarah. Chaos bricht aus. Sein Schwindel darf auf keinen Fall auffliegen. „Ein turbulentes Verwirrspiel und romantisches Liebeschaos“, heißt es in der Ankündigung. Der Ausdruck „Rubbeldiekatz“ soll übrigens angeblich aus dem Mittelalter stammen.

Damals hatte man schlauchförmige Geldbeutel aus Leder (viele aus Katzenbalg), die man sich um die Taille band und Geldkatze nannte. Strich man mit der Hand über seine Geldkatze, rubbelte man also die Katz, man zählte die Münzen durch Tasten, schon bevor man zum Kauf schritt. Der Ausdruck „Rubbeldiekatz“ galt damals als Ermunterung, sich endlich zum Kauf zu entscheiden und die Geldkatze zu öffnen. Heute verwendet man den Ausdruck umgangssprachlich als Aufforderung, etwas schnell zu tun.

Eintrittskarten sind im Schüttorf im Pluspunktbüro sowie in der Buchhandlung Moldwurf, in Bad Bentheim in der Touristikinformation sowie in Nordhorn in Georgies LP-CD Laden erhältlich. Die Abendkasse öffnet 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Kartenanfragen sind ebenfalls im Internet möglich unter www.theater-der-obergrafschaft.de. GN-Card-Inhaber erhalten einen Rabatt von 2 Euro.