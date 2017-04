Rottweiler beißt Jugendlichen in Neuenhaus

Ein Hund hat einen 14-Jährigen in Neuenhaus gebissen. Dabei verletzet sich der Junge am Arm.

gn Neuenhaus. Ein Rottweiler hat am Sonntagnachmittag an der Veldhauser Straße in Neuenhaus einen 14-jährigen Jugendlichen gebissen. Das Tier fiel den Jugendlichen gegen 16 Uhr an und biss ihn in den Arm, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Junge wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den Besitzer des Hundes wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, heißt es von der Polizei weiter.