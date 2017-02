Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen derzeit ohne Mehrheit

Mehr aus diesem Ressort

Jan Böhmermann trägt im Fernsehen eine „Schmähkritik“ gegen den türkischen Präsidenten vor. Erdogan lässt sich das nicht gefallen, klagt - und erzielt in Hamburg nun einen Teilerfolg. mehr...

Die beiden in Göttingen festgenommenen Terrorverdächtigen sind in den Langzeitgewahrsam nach Braunschweig verlegt worden. Dort können sie bis zu zehn Tage festgehalten werden, bis über eine mögliche Untersuchungshaft entschieden ist, wie ein Polizeisprecher in Göttingen sagte. mehr...