Rosberg vor möglichem WM-Triumph: „Kann alles passieren“

Nico Rosberg setzt auch im möglicherweise entscheidenden Rennen um seinen ersten Formel-1-Titel auf Sieg. Er will vor dem Großen Preis von Brasilien von seiner bisher erfolgreichen Herangehensweise in diesem Jahr nicht abrücken.

dpa São Paulo. „Ich muss weiter das machen, was mir dabei hilft, meine Bestleistung zu bringen - und das bedeutet, jedes Mal auf Sieg zu fahren“, sagte der gebürtige Wiesbadener vor dem vorletzten Rennen der Saison an diesem Sonntag in São Paulo. Auf dem Kurs in Interlagos konnte er in den vergangenen beiden Jahren von der Pole Position zum Sieg fahren.

Es gibt einige Szenarien, aber die sicherste Variante für den WM-Triumph wäre ein erneuter Sieg. Dann steht der deutsche Mercedes-Pilot vorzeitig als Weltmeister fest und muss nicht mehr auf die Ergebnisse von Rivale Lewis Hamilton achten. Rosberg warnte aber: „Noch stehen zwei Rennen aus und in der Formel 1 kann alles passieren.“ Titelverteidiger Hamilton liegt im Mercedes vor den Rennen in Brasilien und zwei Wochen später in Abu Dhabi 19 Punkte hinter Rosberg. Dem britischen Dreifach-Weltmeister gelangen bisher acht Saisonsiege, Rosberg neun.

Hamilton sprach von einer ungewöhnlichen Position für ihn: „Ich kämpfe darum, weiß aber nicht genau, ob es ausreichen wird, um es zu schaffen. Der eine Ausgang wäre schmerzhaft, der andere eine großartige Leistung“, sagte er. Die vergangenen beiden Rennen gewann Hamilton.