Rosberg vor möglichem WM-Gewinn: Starten bei Null

Für Nico Rosberg spielen die beiden zurückliegenden Siege in São Paulo beim möglicherweise entscheidenden Rennen um die Formel-1-Weltmeisterschaft in diesem Jahr keine Rolle.

dpa São Paulo. „Wir starten in diesem Jahr bei Null“, sagte Rosberg bei der Pressekonferenz zum vorletzten Saisonrennen. Er sagte allerdings auch: „Ich fühle mich klasse. Es ist großartig, um den WM-Titel fahren zu können, und ich will alles geben, um zu gewinnen.“

2014 und 2015 wurde er auf dem Autódromo José Carlos Pace von der Pole Position aus jeweils als Erster abgewunken. Gewinnt er nun wieder, steht Rosberg vorzeitig als Weltmeister fest. Er hat 19 Punkte mehr als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton.

Der Brite verkürzte mit zwei Siegen zuletzt in den USA und Mexiko seinen Rückstand etwas. „In der Position, in der ich bin, habe ich nichts zu verlieren“, meinte der 31 Jahre alte Brite. „Ich will hier meinen ersten Sieg.“ Hamilton, 51-maliger Grand-Prix-Gewinner, konnte in Brasilien noch nie siegen.