Rosberg rechnet mit Hamilton: „Kommt stark zurück“

Von Martin Moravec, dpa

Nico Rosberg ist in bestechender Form. So wird man in der Formel 1 Weltmeister. Der Mercedes-Pilot will aber weiter nur von Etappe zu Etappe schauen. „Es funktioniert doch so.“ Rosberg erwartet, dass sich Lewis Hamilton schon bald vehement wehren wird.