WM-Spitzenreiter Nico Rosberg schiebt Gedanken an den Formel-1-Titel weiter beiseite.

Rosberg: Kein Gedanke an Formel-1-Titel

dpa Sepang. „Ich kenne die Situation und die Zahl der Punkte, aber ich konzentriere mich nur auf das Renn-Wochenende, das vor mir liegt. Das hat für mich bislang sehr gut funktioniert“, sagte der Mercedes-Pilot vor dem Großen Preis von Malaysia.

Rosberg liegt sechs Rennen vor Saisonende acht Punkte vor Teamkollege Lewis Hamilton. Mit dem dritten Sieg in Serie zuletzt in Singapur hatte der Deutsche Platz eins zurückerobert. „Das ist Vergangenheit, jetzt sind wir in Sepang, und ich habe das Gefühl, dass ich auch hier gewinnen kann“, sagte Rosberg.