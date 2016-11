Rosberg im Auftakttraining hinter Hamilton

Mehr aus diesem Ressort

Vor der großen Stunde von Uli Hoeneß mit der Wahl ins Präsidentenamt trumpft der FC Bayern mit Rekordzahlen auf. Umsatz und Gewinn sind beim Fußball-Krösus höher als je zuvor. Der Finanzvorstand spricht von Investitionen in den Super-Kader. mehr...

Die beiden Nord-Rivalen Hamburger SV und Werder Bremen stehen mal wieder in der Tabellen weit unten. Für beide Krisen-Teams ist das Derby eine Chance, eine bislang verkorkste Saison in bessere Bahnen zu lenken. mehr...

Eine Schneesturm-Warnung und verstimmte Gastgeber: Die Vorzeichen für die Auslosung für den Confederations Cup in Kasan sind für Joachim Löw nicht ideal. Der Bundestrainer will in Russland aber erste wichtige Erkenntnisse für die WM-Titelverteidigung 2018 sammeln. mehr...