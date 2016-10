Rosberg fährt zur Pole Position in Japan

dpa Suzuka. WM-Spitzenreiter Nico Rosberg hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Japan gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies in Suzuka Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil mit 0,013 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Rosberg hatte auch in den vergangenen beiden Jahren Startplatz eins in Japan erobert, das Rennen hatte jedoch jeweils Hamilton gewonnen. In der WM führt der Deutsche vor dem 17. Saisonlauf am Sonntag 23 Punkte vor dem Briten. Dritter in der Qualifikation wurde Kimi Räikkönen.