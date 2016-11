Rosberg auch im Formel-1-Abschlusstraining hinter Hamilton

Mehr aus diesem Ressort

Der HSV bleibt auch nach dem zwölften Spieltag als einziges Team sieglos. Im Derby gegen Bremen ging es zwar gut los, am Ende aber reichte es nur zu einem Remis. Dortmund verlor in Frankfurt, Gladbach und Wolfsburg verpassten den erhofften Schritt aus der Krise. mehr...

Deutschland trifft bei der WM-Generalprobe in Russland im Sommer 2017 auf Australien, Chile und den noch nicht bekannten Afrika-Champion. Für den größten Gesprächsstoff sorgen bei der Los-Zeremonie in Kasan aber die Personalpläne von Bundestrainer Löw. mehr...

Nico Rosberg hat sein Minimalziel erreicht. Der Deutsche startet als Zweiter ins Formel-1-Finale. Sein Mercedes-Kontrahent Lewis Hamilton rast in Abu Dhabi nervenstark zur Pole. Das Duell in der Dämmerung am Sonntag wird ein echter Krimi. mehr...