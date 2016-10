Rosberg auch im Abschlusstraining hinter Hamilton

dpa Mexiko-Stadt. Der deutsche WM-Favorit erzielte im Autódromo Hermanos Rodríguez nur die viertschnellste Zeit. Rosberg fehlten am Ende fast 0,5 Sekunden auf Max Verstappen, der im Red Bull von keinem Konkurrenten einzuholen war. Am Ende der 60-minütigen Einheit landete Hamilton auf dem zweiten Rang. Er lag nicht einmal 0,1 Sekunden hinter Verstappen. Hamilton war schon in den ersten beiden Trainings schneller als Rosberg gewesen.

Sebastian Vettel erzielte in seinem Ferrari auf dem 4,304 Kilometer langen Kurs die sechstschnellste Zeit. Force-India-Mann Nico Hülkenberg kam vor der Qualifikation nicht über Position neun hinaus, Pascal Wehrlein musste sich im Manor mit Platz 20 begnügen.

Rosberg könnte schon an diesem Sonntag (20.00 Uhr) beim drittletzten Grand Prix der Saison vorzeitig die WM gewinnen. Voraussetzung ist dafür ein eigener Sieg, gleichzeitig darf Hamilton nicht über Rang zehn hinauskommen. In der Fahrerwertung liegt Rosberg 26 Punkte vor seinem Mercedes-Stallrivalen.