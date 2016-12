Rodel-Weltmeister Loch enttäuschend - Wendl/Arlt siegen

Mehr aus diesem Ressort

Im Sprint verpasste sie den Sieg wegen eines Fehlers zu viel, jetzt will Laura Dahlmeier in der Biathlon-Verfolgung von Nove Mesto wieder ins Schwarze zielen. Bei den Männern geht der Erfolg wieder nur über einen Franzosen. mehr...

Der Augsburger Interimscoach Manuel Baum feiert seine Premiere, Ramon Berndroth tritt mit Darmstadt zum ersten Mal zu Hause an. Zwei weitere Vereine haben seit dem vergangenen Spieltag zudem die Chefs gewechselt. Das Spitzenspiel steigt jedoch in Leipzig. mehr...

Vier Tore und viele packende Torraumszenen: Am Ende reicht es für Dortmund aber wieder nur zu einem Unentschieden in der Fremde. Auch weil Marco Reus erstmals in der Bundesliga einen Platzverweis erhielt. Hoffenheim ist damit in der Liga weiter ungeschlagen. mehr...