13 Jahre nach der Eröffnung sind Konzeption und Technik des deutschlandweit einmaligen Hauses in die Jahre gekommen. Die Macher haben sich deshalb für einen radikalen Umbau entschieden, für mehr Rock’n’Roll.

Rockmuseum in Gronau wird zur Großbaustelle

Gronau. „Udo wird im neuen Konzept einen erheblich höheren Stellenwert einnehmen als im alten“, sagt Museums-Chef Thomas Albers. Damit erfülle man einen dringenden Wunsch vieler Fans. Die Kosten von 1,6 Millionen Euro tragen neben dem Bund unter anderem der Landschaftsverband und die NRW-Stiftung.

Der Panikrocker hat das Museum in seiner Heimatstadt immer unterstützt, das inhaltliche Design zwischenzeitlich aber als zu leblos kritisiert. „Ich hoffe, die machen da endlich mal ‚nen Action-Laden raus“, beklagte er vor Jahren – trotz regelmäßiger Livekonzerte und Sonderausstellungen, die ein bundesweites Medienecho fanden. „Das Rock’n‘ Popmuseum hat sich fest in der Kulturlandschaft etabliert“, betont Geschäftsführer Albers dagegen stolz und verweist auf Besucherzahlen von zuletzt rund 45.000 im Jahr.

Er räumt aber auch offen ein, dass es dringend an der Zeit sei, sich neu zu erfinden. „Die Musik hat sich 13 Jahre weiterentwickelt, da ist eine neue Generation dazugekommen.“ Gleiches gilt für die Technik: „Die jüngeren Besucher tippen in der Ausstellung immer auf die Monitore, aber da passiert nichts.“ Touchscreens waren 2004 noch Zukunftsmusik. Ab November soll nun das Unterste nach oben gekehrt werden. Die Dauerausstellung zieht aus dem Keller, in dem ein innovatives, aber auf Dauer nervendes Klang-Durcheinander herrschte, ins lichtdurchflutete Erdgeschoss der ehemaligen Turbinenhalle. Dort ist jede Menge Platz für eine spektakuläre Inszenierung des Rock’n’Roll, die das Architekturbüro Andreas Heller aus Hamburg (Auswandererhaus Bremerhaven, Infopavillon Elbphilharmonie) erdacht hat – eine Multimediashow über den Köpfen der Besucher.