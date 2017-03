Rock-Queen Amy MacDonald beehrt Lingen

Lingen. Auf ihrer aktuellen Tournee „Under Stars“ gastierte die 29jährige schottische Rocksängerin Amy MacDonald mit ihrer Band in der Lingener Veranstaltungshalle. Im Vorprogramm sorgt der britische Folksänger und Gitarrist Newton Faulkner mit einer ganz eigenen Mixtur von Folkballaden, schwungvollen Kneipenliedern und einer originellen Akustik-Version des Queen-Klassikers „Bohemian Rhapsody“ für eine erwartungsvoll-fröhliche Stimmung im Publikum.

Nach einer etwas zu langen Umbaupause ist es endlich soweit. Amy MacDonald und ihre fünfköpfige Band betreten die Bühne und heizen den Saal mit amerikanisch anmutendem Powerrock und zum Armeschwenken und rhythmischen Klatschen einladenden Songs im Countryrock-Stil der härteren Sorte an. Amy MacDonald selbst glänzt mit einer so kräftigen wie verführerischen Altstimme. Neben etlichen neuen Songs aus ihrem nach fast fünfjähriger Pause veröffentlichten Album „Under Stars“ bringt sie auch eine Auswahl älterer Hits zu Gehör. Da gibt es mit „Youth Of Today“ ihren bereits im Alter von 15 Jahren verfassten „Teenage Angst Song“, mit „Mr. Rock & Roll“ fröhlichen Folkrock und der aktuellen Single „Dream On“ sowie „Slow It Down“ stürmischen Schotten-Partyrock. Auf den Punkt gespielt in zumeist klassischer Vier-Minuten Version. Mit Ohrwurm-Refrains, antreibenden Rockbeats und manch aufregendem Solo ihres Lead- und Slidegitarristen versehene Songs.

Bildergalerie Amy MacDonald in Lingen Am 19. März 2017 ist Amy MacDonald in der "Emsland-Arena" in Lingen aufgetreten. Im Vorprogramm stand Newton Faulkner auf der Bühne. Bild / Foto: Werner Westdörp

Ein anschließender Akustik-Set gerät zum musikalischen Highlight. Amy MacDonald verwandelt ihr „4th Of July“ in eine romantische Countryballade, in der sie den himmelstürmenden Liebesrausch vergangener Sommernächte beschwört. In einer herrlich groovenden Version des „Listen To The Music“ der Doobie Brothers erweisen Sängerin & Band dem sonnigen Westcoast-Rock aus unbeschwerten Rockzeiten der 70er Jahre eine willkommene Referenz.

Erneut zieht das Tempo an. Unter aufblitzenden Spotlights und im krachendem Gitarrensound von „Love Love“, „Run“ und ihrem großen Hit „This Is Your Life“, bei dem das Publikum ganze Strophen mitsingt, zeigen sich Amy MacDonald und ihre Musiker als Meister des tanzbaren Pop. Szenenwechsel auf der Bühne und atemlose Stille im Publikum, als sie – nur begleitet vom Pianisten – die anrührende Ballade „Never Too Late“ folgen lässt. Der Rocker „Life In A Beautiful Light“ entpuppt sich als gekonnte Hommage an den Americana-Sound.

Im begeistert herbeigeklatschten Zugabenteil wird „Down By The Water“ mit feinstem Harmoniegesang, schleppenden Midtempo-Rhythmen und einem bezwingenden Refrain zur rockmusikalischen Entdeckung des Abends, bevor die Band mit dem frühen Hitsong „Let’s Start A Band“ ein letztes Mal die Halle rockt. Amy MacDonald singt „Give me a stage and I’ll be your rock and roll queen.“ Ein Versprechen, das die schottische Sängerin und Songwriterin an diesem Abend in Lingen wahr werden ließ.