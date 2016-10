Fünf Bands haben am Freitagabend im Jugendzentrum in Nordhorn gegen Rassismus und Intoleranz gerockt.

Rock gegen Rechts in Nordhorn

Nordhorn. Ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und rechtes Gedankengut wurde am Wochenende wieder einmal lautstark im Nordhorner Jugendzentrum gesetzt. Dort veranstaltete die „Antirassistische Initiative Nordhorn“ (kurz: AntiRa) einen Konzertabend unter dem Motto „Rock gegen Rechts“.

Hunderte Besucher kamen am Abend und lauschten den kritischen Texten fünf verschiedener Bands und Künstler. Ziel der Veranstaltung war es, auf die Problematik Rassismus aufmerksam zu machen und für mehr Toleranz, Offenheit und gegen Diskriminierung von Minderheiten wie Migranten, Homosexuellen und Menschen mit Behinderungen im Alltag einzutreten, betonten die Organisatoren.

Auch Themen wie Tierrechte und vegane Ernährung, die vor Ort angeboten wurde, wurden in den Mittelpunkt gerückt.

Ausführliches zum „Rock gegen Rechts“ in Nordhorn lesen Sie in der nächsten Ausgabe von GN-Szene. Das Heft erscheint am letzten Mittwoch im Oktober.