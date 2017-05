Ritterfestspiele starten Freitag in Bad Bentheim

Das Tor zur Zeitreise ins Mittelalter wird von Christoph Schmidt und Mathias Zschäge alias „Logh“ und „Fokz“ aufgebaut. Am Wochenende schlüpfen sie in die Rolle der Wikinger. Foto: Hamel

Bad Bentheim. Dajana Pfeifer und ihre Kollegen der „Excalibur-Horse Shows“ haben auf ihrem Weg nach Bad Bentheim die Bundesrepublik nahezu komplett in Ost-West-Richtung durchquert. Die Schausteller aus dem brandenburgischen Klein Marzehns, auf halber Strecke zwischen Berlin und Leipzig gelegen, sind in der Grafschafter Burgstadt allerdings schon regelrechte Stammgäste: Seit nunmehr 13 Jahren veranstalten sie im Schlosspark die Ritterfestspiele, die seit jeher großen Zuspruch finden.

Aufbau

Schon seit Tagen lässt sich beobachten, wie das Gelände mehr und mehr Gestalt annimmt und sich immer weiter in einen mittelalterlichen Marktplatz verwandelt. Die große Arena, in der sich die Ritter erbitterte Kämpfe liefern werden, ist bereits aufgebaut, und auch einige Lager sind schon aufgeschlagen. Dajana Pfeifer ist voller Vorfreude und lobt den Ort des Geschehens: „Die Kulisse im Schlosspark mit Blick auf die Burg ist einfach wunderschön“, sagt sie. Von den Besuchern aus Bad Bentheim und der Region erfahre sie stets eine große Begeisterung für die Veranstaltung.

Ritterfestspiele starten Freitag

Bereits seit Freitag weilen die Veranstalter in der Grafschaft: Die ersten Nächte haben sie gut überstanden, die Pferde sind am Isterberg untergebracht. Unter den Tieren ist auch ein richtiger Filmstar: Wallach „Barcas“ hat im Kinostreifen „Bibi & Tina“ die Stute „Sabrina“ verkörpert. Insgesamt sieben Reiter werden für Action sorgen. Das Tierwohl steht für die Show-Leute dabei an oberster Stelle: „Wir leben von unseren Tieren, sie schmücken die Arena“, sagt Dajana Pfeifer. Die Pferde würden bereits im jungen Alter gekauft und spielerisch an das Schaureiten herangeführt.

Neue Geschichte

Wie in jedem Jahr, wird auch diesmal eine neue Vorgeschichte als Rahmenhandlung des Turniers präsentiert: Sie heißt „Das Drachenherz“ und handelt von einem erfolgreichen Ritter, der in ein fremdes Königreich kommt und dort seine Unterstützung im Kampf gegen wilde Horden anbietet. Auch abseits der Show soll wieder einiges geboten werden: Die verschiedenen Lager setzen mit Gauklern, Handwerkern sowie Speis und Trank den historischen Anspruch der Veranstaltung in Szene. Dajana Pfeifer und ihr Team haben bei der Auswahl der Teilnehmer einen genauen Blick darauf, ob das Angebot stimmig ist. „Wir wollen möglichst authentisch bleiben“, sagt sie. So wird es etwa keine neuzeitliche Limo geben, sondern Fassbrause, Bier und Met. In diesem Jahr wurden das Gelände und die Zahl der Beteiligten sogar erweitert.

Wikinger-Lager

Ein Blickfänger ist etwa das Lager des Wikingervereins „Heimdalls Brüder“, das mit sieben Zelten, einem üppigen Langhaus und einer Holzwerkstatt daherkommt. Mathias Zschäge und Christoph Schmidt alias „Logh“ und „Fokz“ sind schon vor Ort. Traditionell haben die Wikinger das monumentale Holztor errichtet, das den Eingang des Festgeländes markiert. Rund 30 Mitglieder werden am Wochenende zugegen sein, um das Lagerleben des 9. Jahrhunderts aufblühen zu lassen. Zschäge betont, dass es für die Darsteller nicht einfach nur Verkleidung und Kulisse ist, sondern sie das Wikinger-Dasein mit Leib uns Seele verkörpern und gerne mit den Besuchern darüber ins Gespräch kommen. Sowohl Dajana Pfeifer als auch Mathias Zschäge wurden bereits in jungen Jahren vom Reiz des Mittelalters „gefesselt“. Die Funken dieser Begeisterung sollen am Wochenende auch auf die Besucher der Ritterfestspiele überspringen.

Wann ist was?

Von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, können die Besucher in der Burgstadt in mittelalterliches Flair eintauchen: Highlight des Ritterfests sind am Freitag, 28. April, „Die Ritter der finsteren Nacht“: ein Ritterturnier im Fackelschein mit großem Feuerspektakel und artistischer Luft-Akrobatik der „Flugträumer“ mit abschließendem Höhenfeuerwerk. Los geht es um circa 20 Uhr.

Freitag, 28. April, von 17 bis 22 Uhr, Sonnabend, 29. April, von 11 bis 22 Uhr, Sonntag, 30. April, von 11 bis 22 Uhr sowie Montag, 1. Mai, von 11 bis 20 Uhr. Ritterturnier „Drachenherz“: Sonnabend, 29. April, 14 und 19 Uhr, Sonntag, 30. April, 14 und 19 Uhr sowie Montag, 1. Mai, 13 und 17 Uhr.

Eintrittskarten zum ermäßigten Vorverkaufspreis sind bei der Touristinformation Bad Bentheim, beim VVV Nordhorn, dem Touristik-Service Kulturbüro Gronau und beim Verkehrsverein Rheine sowie im Internet auf www.proticket.de erhältlich.

