Richtungweisende Wahl in Georgien

In der Südkaukasusrepublik Georgien hat die Parlamentswahl begonnen. Die Abstimmung gilt als Richtungswahl für die Ex-Sowjetrepublik. Das Land am Schwarzen Meer strebt eine Annäherung an die Europäische Union und die Nato an.

dpa Tiflis. Am Morgen gingen in der Hauptstadt Tiflis Berichten örtlicher Medien zufolge viele junge Menschen zur Wahl.

„Ich habe für eine stabile, friedliche, demokratische und europäische Entwicklung Georgiens gestimmt“, sagte Regierungschef Giorgi Kwirikaschwili von der linksliberalen Partei Georgischer Traum (GD) in seinem Wahlbezirk. Die liberale Partei Vereinte Nationale Bewegung (UNM) will nach vier Jahren in der Opposition an die Macht zurück. Sie gilt weiterhin als Stütze des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili, der seit 2014 wegen Amtsmissbrauchs per Haftbefehl gesucht wird und in der Ukraine lebt. Experten erwarten ein knappes Rennen zwischen den beiden Parteien um die 150 Parlamentssitze.

Rund 3,5 Millionen Georgier sind zur Wahl aufgerufen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat rund 350 Beobachter nach Georgien entsandt.

Der Stimmung im Wahlkampf war aufgeheizt. Vereinzelt gab es Attacken auf Kandidaten. Die Parlamentswahl 2012 hatte zum ersten friedlichen Machtwechsel seit der Unabhängigkeit Georgiens 1991 geführt.