Richtkranz über der Scheune beim Bauernmuseum

Von Hermann Lindwehr

Der Richtkranz weht am First der 15 mal sechs Meter großen Fachwerkscheune am Bauernmuseum in Osterwald. Hier hat ein altes Gemäuer, das in Handarbeit in der Region abgetragen worden war, ein neues Zuhause gefunden.