Rheine will ein Kombi-Bad wie Bad Bentheim

Zunächst soll bei den Rheinensern und in den Schulen der Bedarf nach einem Kombi-Bad in Rheine geklärt werden. Dann könnten die Pläne schon 2020 realisiert werden. Bisher fahren viele Rheinenser zum Schwimmen weg.

Rheine. Am Standort Kopernikusstraße in Rheine soll ein Kombi-Bad errichtet werden. Das haben die Rheiner Ratsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen zu Beginn der laufenden Legislaturperiode vereinbart. Und es tut sich was: Michael Reiske, Fraktionssprecher der Grünen, rechnet mit der Realisierung im Jahr 2020.

Tatsache ist: Wenn es um den Schwimmspaß geht, wandern junge Familien aus Rheine regelmäßig in die Nachbarorte ab. Dann stehen das Nettebad in Osnabrück, das Aaseebad in Ibbenbüren, das Linus in Lingen und nicht zuletzt der Badepark in Bad Bentheim auf dem Familienprogramm.

Das soll sich ändern. Ralf Schulte-de Groot, als Stadtwerke-Chef auch für die Rheiner Bäder zuständig, äußert sich zwar noch mit der Zurückhaltung des soliden Geschäftsmannes. Er bestätigt lediglich, dass „in der letzten Ratssitzung die Bedarfsanalyse ausgeschrieben wurde“ und dass „die Ausschreibung für eine Vergabe zeitnah erfolgen soll“. Auf Basis dieser Bedarfsanalyse solle dann die Machbarkeitsstudie erstellt werden.

Standortfrage

Konkreter – und damit auch verständlicher für den Laien – reagieren die Ratsherren Michael Reiske (Grüne) und Stefan Gude (CDU).

Reiske geht zunächst auf die Standortfrage für ein Kombi-Bad ein. „Da hat für mich der Standort des Freibades an der Kopernikusstraße absolute Priorität. Wenn so ein Kombi-Bad kommt, gehört es an diesen Platz“, sagt Reiske. Gude und Reiske unterstützen den Vorschlag der Stadtwerke nach einer Bedarfsanalyse: „Bei Bürgern, Schulen und Vereinen in der Stadt soll jetzt der Bedarf abgefragt werden. Dann kennt die Politik die Wünsche der Bürger. Danach muss man dann sehen, was machbar ist.“ Nach Reiskes Einschätzung könnte ein neues Kombi-Bad in Rheine zwischen 2019 und 2020 verwirklicht werden.

Reiske orientiert sich gerne am Beispiel „Badepark Bad Bentheim“: „Da gibt es eine Rutsche, einen Kleinkindbereich und Bereiche, wo Heranwachsende sich tummeln können. Der Badepark Bad Bentheim ist nicht zu groß, das ist auch von der Kostenseite darstellbar.“ Zudem legen die beiden Ratsherren hohen Wert auf einen Sportbereich. „Den finde ich besonders wichtig in einer Zeit, in der offenbar immer weniger Kinder schwimmen lernen“, sagt Reiske. Außerdem brauche Rheine auch ein Schwimmsport-Angebot für die Schulen und Vereine, meinen beide Politiker.