Reus' Treffer, Zidanes Lob, BVB-Torrekord

Mehr aus diesem Ressort

WADA-Ermittler Richard McLaren veröffentlicht am Freitag in London seinen zweiten Report über Doping in Russland. Kommt noch mehr ans Tageslicht als durch den ersten? Andrea Gotzmann, Chefin der Nationalen Anti-Doping-Agentur, befürchtet es. mehr...

Schalke will die Europa-League-Gruppenphase in Salzburg mit dem sechsten Sieg abschließen. Die Qualifikation für die K.o.-Runde ist längst erreicht und die Bundesliga-Partie am Sonntag gegen Leverkusen wichtiger. So kann Trainer Weinzierl fast alle Stammspieler schonen. mehr...