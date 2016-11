Reus gibt Comeback - als BVB-Kapitän gegen Legia

Mehr aus diesem Ressort

Marco Reus ist nach 185 Tagen zurück - und wie! Beim verrückten 8:4 gegen Warschau - zugleich Torrekord in der Champions League - erzielt der Nationalspieler drei Treffer. Damit geht der BVB als Erster in das Gruppenfinale bei Real Madrid. mehr...

Titelverteidiger Real Madrid hat den Sprung ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Weltmeister Khedira feierte ebenfalls den Einzug in die K.o.-Runde. Auch der englische Meister aus Leicester und der AS Monaco hatten Grund zur Freude. mehr...

Wieder bringt Bayer Leverkusen eine Führung nicht über die Zeit. Das 1:1 in Moskau reicht aber trotzdem zum Weiterkommen, denn Tottenham verliert in Monaco. Kevin Volland hat derweil zum ersten Mal in einem wichtigen Spiel für Leverkusen getroffen. mehr...