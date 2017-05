Relegation: Wolfsburg gewinnt Hinspiel mit 1:0

dpa Wolfsburg. Dank eines umstrittenen Elfmeter-Tores von Mario Gomez hat sich der VfL Wolfsburg in den Relegationsduellen mit Eintracht Braunschweig eine gute Ausgangsposition erkämpft. Der Bundesliga-16. gewann zu Hause im Niedersachsen-Derby mit 1:0 gegen den Dritten der 2. Fußball-Bundesliga. Die Wolfsburger haben damit gute Chancen, im Rückspiel am kommenden Montag den Verbleib in der Bundesliga perfekt zu machen. Aber auch Außenseiter Braunschweig muss die Bundesliga-Rückkehr noch nicht abschreiben.