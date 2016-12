dpa Mainz. Hunderte Gitarristen wollen heute in Mainz gleichzeitig den legendären Rocksong „Smoke on the Water“ der Band Deep Purple spielen. Ob genug Musiker für einen neuen Weltrekord zusammenkommen, war vor der Veranstaltung unklar. Bis zum Abend hätten sich knapp 300 Musiker angemeldet, wie Veranstalter Andreas Schermer sagte. Den bisherigen Rekord hält eine Gruppe aus Indien mit dem Lied „Knocking on heaven's door“ auf 368 elektrischen Gitarren.