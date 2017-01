Rekord-Weltmeisterin Hüfner gewinnt Gold

Mehr aus diesem Ressort

Die deutschen Skirennfahrer sind auch bei der zweiten Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen außerhalb der angestrebten Top Ten gelandet. mehr...

Angelique Kerber ist nicht mehr die Nummer eins der Tennis-Welt. Durch ihren Finalsieg in Melbourne gegen Schwester Venus übernahm Serena Williams wieder die Spitze des Klassements - und zeigte auch, dass sie einen Rekord nun nicht mehr mit Steffi Graf teilen muss. mehr...

Robert Harting macht 2018 Schluss - mit einem Heimspiel. Nach der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin wird sich der Diskus-Olympiasieger von seinen Fans verabschieden. Bis dahin hat er noch viel vor: Harting ist ein Kämpfer - das wird man auch im WM-Jahr 2017 erleben. mehr...

Zum Podium bei der malerischen Tofana-Abfahrt in Cortina hat es für Viktoria Rebensburg nicht ganz gereicht. Dennoch blickt sie optimistisch in Richtung WM. US-Star Linsey Vonn verpatzte die Generalprobe in den Dolomiten und stürzte wie schon im Training. mehr...