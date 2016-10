dpa Münster. Deutschlands Lottospieler haben auch in der nächsten Woche die Chance auf einen neuen Rekordgewinn. Der mit 90 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist auch bei der zehnten Ziehung hintereinander nicht geknackt worden. Dennoch gibt es neue Millionäre: Ein Spieler in Finnland und einer in Bayern bekommen in der 2. Gewinnklasse jeweils fast 4,1 Millionen Euro ausgezahlt - sie hatten knapp am Hauptgewinn vorbei getippt.