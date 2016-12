Rekord bei pensionierten Lehrern

dpa Wiesbaden. In Deutschland gibt es so viele pensionierte Lehrer wie noch nie. Rund 386 700 frühere Lehrkräfte bekommen Bezüge. Im Vergleich zum Vorjahr waren das Anfang 2016 rund 20 000 Beamte oder gut fünf Prozent mehr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Neu in den Ruhestand versetzt wurden 2015 rund 27 900 Lehrer. Das waren genauso viele wie im Vorjahr. Die Zahl der Pensionierungen ist seit 2006 auf einem hohen Stand und seit 2010 gestiegen. In den nächsten Jahren seien weiter hohe Zahlen zu erwarten.