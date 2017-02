Reizgas stoppt Flugverkehr in Hamburg

Bild 1 / 3 Reisegäste warten am Hamburger Flughafen zwischen Fahrzeugen der Feuerwehr auf Anweisungen. Foto: Axel Heimken

Zahlreiche Reisegäste mussten bei eisigen Temeperaturen vor den Terminals ausharren. Foto: Axel Heimken

Reisegäste warten zwischen Fahrzeugen der Feuerwehr auf Anweisungen. Foto: Axel Heimken

Großeinsatz in Hamburg: Hunderte Reisende werden bei eisiger Kälte nach draußen geschickt, der Präsident von Uruguay muss in seinem Flugzeug warten: Länger als eine Stunde liegt der Flugbetrieb am fünftgrößten Airport in Deutschland lahm.