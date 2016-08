Reiter ermitteln in Schüttorf ihre Kreismeister

Schüttorf. Eine feste Größe im Terminkalender der Pferdesportler ist das große Reit- und Springturnier auf der Anlage der Reitsportgemeinschaft Schüttorf, das am Mittwoch mit einem „Springpferdetag“ beginnt. Dies dokumentieren die erneut gut besetzten Starterfelder der viertägigen Veranstaltung. Der Nadine-Mahn-Gedächtnis-Cup verzeichnet einen starken Zulauf.

Die Verantwortlichen der RSG Schüttorf bieten 40 verschiedene Dressur- und Springprüfungen an. Zum Auftakt beim „Springpferdetag“ zeigen die jungen Springsporttalente ab 11.30 Uhr ihre Klasse in Prüfungen bis zur Klasse M. Eine Springprüfung der Klasse M* für junge Pferde und zwei Springwettbewerbe mit der ersten Teilprüfung zum Nadine-Mahn-Cup schließen den ersten Turniertag ab.

Nach einem Ruhetag am Donnerstag präsentieren sich am Freitag die ersten Teilnehmer um 10.15 Uhr auf dem Springplatz. Springprüfungen und Springpferdeprüfungen der Klassen A und L stehen auf dem Plan. Interessant dürften auch die Dressurpferdeprüfungen der Klassen A und L ab 13 Uhr sein. Ein Höhepunkt auf dem Dressurviereck ist die Dressurprüfung Klasse L (14 Uhr) am Freitag. Hier werden bereits die neuen Kreismeister in der Leistungsklasse drei und vier ermittelt. Spannend wird es auch auf dem Springplatz mit der Qualifikation zum Grafschafter-Volksbank-Cup am Sonntag, 10.30 Uhr, und dem Großen Preis, einer Springprüfung Klasse M* mit Stechen, um 12.45 Uhr. Allein für diese Prüfung wurden 49 Startplatzreservierungen beantragt.

Traditionell trägt die Reitsportgemeinschaft Schüttorf auch den Nadine-Mahn-Gedächtnis-Cup aus. Die RSG will mit dieser Sonderwertung an die Reiterin Nadine Mahn erinnern, die im Jahr 2010 im Alter von 24 Jahren bei einem Reitunfall tödlich verunglückte. Reiterinnen und Reiter der Leistungsklasse 0 und 6 wetteifern bei dieser Kombinationswertung in einer Dressurreiter- und einer Stilspringprüfung der Klasse E.

Auch in diesem Jahr trägt der Kreisreiterverband bei der Schüttorfer Reitsportgemeinschaft die Kreismeisterschaft im Springen und in der Dressur aus. „Wir sind froh und glücklich, dass die RSG das immer wieder so hervorragend hinbekommt“, lobt Heinz Voß als Vorsitzender des Kreisreiterverbandes den gastgebenden Verein. Die vier Turniertage enden am Sonntagnachmittag mit dem Mannschaftsspringen der Klasse L und der großen Meisterehrung. An allen Tagen ist der Eintritt frei.