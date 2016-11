Regionalliga-Derby elektrisiert beide Ortsteile

Der Weg zum Auswärtsspiel ist kurz: Die Volleyballerinnen von Union Lohne treten am Sonntag wieder einmal beim SV Wietmarschen an. Das letzte Punktspiel zwischen den beiden Vereinen liegt zehn Jahre zurück.

Wietmarschen/Lohne. Kein Spiel wie jedes andere steht am Sonntag in der Sporthalle in Wietmarschen auf dem Programm: Um 16 Uhr empfängt der SVW in der Volleyball-Regionalliga den Ortsnachbarn Union Lohne. Eine Partie, die elektrisiert – schließlich liegt das letzte Aufeinandertreffen in einem Punktspiel fast zehn Jahre zurück. „Das war noch zu Oberliga-Zeiten“, erinnert sich Wietmarschens Trainer Matthias Haarmann, der mit seiner Mannschaft seitdem zahlreiche Spielzeiten in der Regionalliga und der 3. Liga absolviert hat. Für Lohnes Trainer Harald Nüsse ist es bemerkenswert, dass es in der vierthöchsten deutschen Spielklasse ein Wiedersehen gibt: „Es ist Wahnsinn, dass wir in so einem kleinen Ort mit zwei Teams in der Regionalliga spielen.“

Die Lohnerinnen übernehmen die Rolle des Herausforderers, diese wollen sie aber offensiv angehen. „Wir fahren nicht nach Wietmarschen, um dort die Punkte abzuliefern. Wir wollen dort zeigen, was wir können“, sagt Nüsse, der mit seiner Mannschaft zuletzt mit dem 3:0-Sieg in Oldenburg nicht nur den ersten Saisonsieg einfuhr, sondern auch eine große Portion Selbstvertrauen tankte. Die Partie hat auch Haarmann auf der Tribüne verfolgt – und ist gewarnt. Dennoch lässt er keine Zweifel aufkommen: „Wir wollen gewinnen und dabei nach Möglichkeit alle drei Punkte holen.“ Damit würde Wietmarschen dem Tabellenführer aus Emlichheim, wo in einer Woche das nächste Derby ansteht (Sbd., 26. Nov., 16 Uhr), auf den Fersen bleiben.

Mit Lea Niehoff kehrt beim SVW eine Spielerin ins Aufgebot zurück. Aber auch Harald Nüsse kann sich über Alternativen freuen. Jana Krieger steht nach ihrer Verletzung wieder zur Verfügung. Außerdem wird die erfahrene Nicole Jansen als Ersatz für Brigitta Wintermann den Libera-Part übernehmen. Aus dem eigenen Nachwuchs ist zudem Sarah Korte im Derby mit von der Partie.