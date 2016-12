Regierungskrise in Italien: Staatspräsident lotet weiter aus

dpa Rom. An Tag zwei nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Matteo Renzi geht die Suche nach einer neuen Regierung in Italien weiter. Heute wartet ein straffer Terminplan auf Staatspräsident Sergio Mattarella, der in der Regierungskrise mögliche Kandidaten und Mehrheiten ausmachen muss. Es sind Gespräche mit Vertretern kleinerer parlamentarischer Gruppen angesetzt. Italien könnte womöglich schon in der kommenden Woche eine neue Regierung bekommen. Italienische Medien nehmen an, dass sich Mattarella nach Ende der Konsultationen am Samstagabend den Sonntag Bedenkzeit nimmt, bevor er sich äußert.