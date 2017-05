„Reformation Day“ in Emslandarena

3000 Jugendliche werden zum 500. Jahrestag der Reformation am 26. Oktober in der Emslandarena in Lingen erwartet. Der lutherische Kirchenkreis, die reformierte Kirche und das Bistum Osnabrück planen diesen Tag.

gn Lingen. Jugendliche der BBS Lingen haben für diese Großveranstaltung den Titel „Reformation Day“ ausgewählt. Zudem beteiligen sich 95 Gruppen an einem Schülerwettbewerb zum Thema Reformation.Dass Schüler in einem solchen Umfang in der Vorbereitung mitwirken, ist nach Aussage des Leiters des Schulausschusses des Kirchenkreises Emsland-Bentheim, Schulpastor Gernot Wilke-Ewert, beabsichtigt: „Die Veranstaltung soll für 3000 Jugendliche sein. Und das bedeutet, Jugendliche gestalten diesen Tag auch aktiv mit und werden nicht nur als Gäste eingeladen. So haben die 1517 angeschlagenen 95 Thesen Martin Luther weltberühmt gemacht. Und 95 Projektanmeldungen haben wir aus allen Teilen des Emslands und der Grafschaft auch erhalten.“

So haben 95 Lerngruppen aus den unterschiedlichsten Schulformen Projekte zum Thema Reformation angemeldet, die am 26. Oktober in den Emslandhallen präsentiert werden sollen. „Es reicht von Kurzfilmen über Theater, Poetry Slam, bis zu Ausstellungen und vielem mehr“, so der zweite Geschäftsführer der Veranstalter, Öffentlichkeitspastor Ulrich Hirndorf, der neben Schulpastor Wilke-Ewert die Planungen koordiniert. Ihn freut besonders, dass wie schon bei der Landesgartenschau 2014 auch die reformierte Kirche wieder stark bei diesem ökumenischen Projekt vertreten sein wird.

Dass solch eine Veranstaltung im 500. Jahr des Thesenanschlags Konfessionen verbindet, ist nach Angaben der Veranstalter für diese Region nicht ungewöhnlich: „Seit Jahrhunderten leben hier Reformierte, Lutheraner und Katholiken eine bunte Vielfalt.“ Dass aus diesem Nebeneinander inzwischen ein Miteinander geworden ist, freut auch den Leiter der Abteilung Schulen und Hochschulen im bischöflichen Generalvikariat Osnabrück, Winfried Verburg: „Nicht die Konfessionen haben sich geändert, sondern die Menschen, die als Christen in der katholischen, lutherischen oder reformierten Kirche leben.“

Hirndorf bedauert jedoch das weitverbreitete Bild der Reformation, das häufig nur mit Luther in Verbindung gebracht wird. Sven Kramer, Jubiläumsbeauftragter der Reformierten Kirche, der neben Hilke Klüver ebenfalls in der Steuerungsgruppe mitwirkt, ergänzte: „Die evangelischen Kirchen feiern gemeinsam 500 Jahre Reformation. Damit würdigen sie den Beginn einer Erneuerungsbewegung. Martin Luther, Ulrich Zwingli oder Johannes Calvin wollten die Kirche erneuern und keine eigene gründen.“ Die reformierte Kirche versteht Reformation dabei als eine komplexe Bewegung mit vielen Köpfen, Herzen und Händen.

Ein Erbe der reformatorischen Entdeckungen ist die Erkenntnis, dass ohne Medien nichts läuft. Wenn damals Flugschriften mittels der neu entdeckten Buchdruckerkunst die Reformationsanliegen in die fernsten Winkel transportierten, sind es heute „Flyer“ und Plakate: So erarbeiten derzeit Lingener Berufsfachschüler Entwürfe für ein Plakat und einen Flyer.