Razzia bei den Hells Angels: Polizei stellt Waffen sicher

Dramatische Szenen an Bord einer Malaysia-Airlines-Maschine: Kurz nach dem Start in Australien droht ein Mann, das Flugzeug zu sprengen. Er wird überwältigt. mehr...

Der Junge war acht Meter tief in den offensichtlich ungesicherten Schacht gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. mehr...

Diebe haben rund 30.000 Kondome und Dutzende Sexspielzeuge aus dem Lager einer Firma in Las Vegas gestohlen. mehr...

Steigt die größte Volkswirtschaft der Welt aus dem Pariser Klimaabkommen aus? In Washington verdichten sich die Anzeichen dafür, Präsident Trump will sich bald äußern. Die EU-Kommission richtet vorab eine deutliche Botschaft an ihn. mehr...