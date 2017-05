Raumstation ISS über der Grafschaft zu sehen

gn Neuenhaus. Das Telefon in der Sternwarte Neuenhaus klingelte in den vergangenen Tagen öfter als sonst. Der Grund: ein heller Punkt am Grafschafter Nachthimmel. Ein verglühender Meteor? Eine mächtige Sternschnuppe? Christoph Lohuis von der Sternwarte erklärt: „Es handelt sich um die Internationale Raumstation ISS, die in rund 400 Kilometer Höhe die Erde umrundet und auch in den kommenden Tagen immer wieder als sehr helle Leuchterscheinung zu sehen ist.“

Mit bloßem Auge sehe die Raumstation wie ein sehr heller Stern aus, der sich über das Firmament bewegt. „Die ISS besitzt etwa die Größe eines Fußballfeldes und bei der Beobachtung ist es spannend zu wissen, dass sich in diesem Punkt drei Astronauten befinden, die für eine Erdumrundung lediglich 90 Minuten benötigen“, fügt Lohuis hinzu. Wer die exakten Sichtbarkeitszeiten der Raumstation in Erfahrung bringen möchte, dem empfiehlt er die Internetseite www.heavens-above.com.

Weitere Infos dazu bietet die Sternwarte Neuenhaus. Bis Herbst wird die ISS im zweiwöchentlichen Rhythmus auch im Vortrag „Faszination Sonnensystem“ vorgestellt. Neben Informationen rund um die Raumstation dokumentieren Fotografien den Blick auf die Erde aus der Sicht der Astronauten.